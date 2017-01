Ryszard Petru zapewniał, że przez cały czas pozostawał w esemesowym kontakcie z Grzegorzem Schetyną w sprawie taktyki blokowania sejmu, również w czasie wyjazdu na Maderę (twierdził, że to nie była Madera, tylko inne miejsce w Portugalii). Ludziom trzeba wierzyć, więc może warto odtworzyć sobie możliwą wymianę zdań pomiędzy szusującym na nartach w Austrii Schetyną a odpoczywającym w ciepłych klimatach Petru. P: Grzesiu, co wy odwalacie, ten występ Muchy to jakaś masakra. S: To przyjedź tu i sam śpiewaj – przynajmniej nikt nie widzi pustej sali. P: Chyba nie sądzisz, że cały mój klub będzie tam warował...